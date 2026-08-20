Trump Kim’le Görüşme İsteğini Açıklarken Kuzey Kore’den Füze Fırlatması

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin Doğu Denizi yönüne en az bir tanımlanamayan mermi ateşlediğini duyurdu. Güney Koreli askeri yetkililer, fırlatılan merminin türü, menzili ve düştüğü noktaya ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Japonya Savunma Bakanlığı ise söz konusu fırlatmanın balistik füze olduğuna dair değerlendirmede bulundu. Tokyo yönetimi, füzenin Japonya’nın münhasır ekonomik bölgesinin dışındaki deniz alanına düştüğünü açıkladı.

Fırlatma, Trump’ın Kim Jong-un ile bu yıl içinde görüşebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından gerçekleşti. Pyongyang’dan fırlatmaya ve Trump’ın görüşme isteğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.