Sanaa’nın Yeni Askeri Doktrini: Suudi Arabistan’a Karşı “Üçlü Denklem” Dönemi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyona karşı sahadaki askeri dengeleri değiştirmeyi hedefleyen yeni bir doktrin ilan etti. “Ablukaya karşı abluka”, “tırmanışa karşı tırmanış” ve “caydırıcılık ve doğrudan karşılık” olarak tanımlanan bu üçlü denklem, Sanaa yönetiminin Riyad üzerindeki askeri baskıyı yeni bir boyuta taşıdığını gösteriyor.

Sanaa’nın askeri stratejisi, özellikle deniz ve hava sahasındaki hareketliliğe odaklanıyor. “Ablukaya karşı abluka” prensibi kapsamında Kızıldeniz, Aden Körfezi ve Umman Denizi’nde sıkı bir gözetim mekanizması oluşturan Yemen güçleri, geçtiğimiz haftalarda çok sayıda petrol tankerinin geçişini engelleyerek operasyonel kapasitesini sahada kanıtladı. “Tırmanışa karşı tırmanış” ve “doğrudan karşılık” ilkeleri doğrultusunda ise Suudi Arabistan’ın enerji altyapısı ve stratejik tesisleri hedef alınıyor. Yanbu, Necran, Cizan ve Abha gibi bölgelerdeki Aramco tesislerine yönelik gerçekleştirilen saldırılar, bu stratejinin en somut örnekleri olarak öne çıkıyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, operasyonların ulusal egemenliğin korunması ve Yemen’e yönelik saldırıların durdurulması amacıyla yürütüldüğünü vurguladı. Askeri kaynaklar, son dönemde gerçekleştirilen saldırıların, Suudi güçlerinin Hudeyde ve Sanaa’ya yönelik hamlelerine karşı bir misilleme olduğunu belirtti. Ayrıca, El-Muha kıyılarındaki askeri üslerin ve ikmal hatlarının hedef alınmasıyla birlikte koalisyon güçlerinin lojistik kapasitesinin ciddi oranda daraltıldığı ifade edildi.

Sanaa yönetimi, bu askeri adımların durdurulması için net şartlar öne sürüyor. Yemen üzerindeki saldırıların tamamen sona erdirilmesi, yabancı güçlerin çekilmesi ve desteklenen milislere yönelik lojistik desteğin kesilmesi bu taleplerin merkezinde yer alıyor. Buna ek olarak, 2023 yılında Birleşmiş Milletler gözetiminde hazırlanan “yol haritasının” uygulanması; yani hava ve deniz ablukasının kalkması, maaş ödemelerinin yapılması ve esirlerin serbest bırakılması şart koşuluyor.

Sanaa’daki askeri gözlemciler, mevcut sürecin “daha acı verici” bir aşamaya hazırlandığını savunuyor. Yetkililer, taleplerin karşılanmaması halinde çatışmaların Suudi Arabistan’ın güney sınırlarına taşınabileceği ve kara operasyonlarının devreye girebileceği uyarısında bulunarak, “yeni sürprizlerin” yolda olduğunun sinyalini veriyor.