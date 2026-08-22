Fransa ve İngiltere’den Eski Diplomatlardan Filistin İçin Ortak Çağrı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Fransa ve İngiltere’den eski üst düzey diplomatlar, Le Monde gazetesinde yayımlanan ortak mektupta iki ülke yönetimine Filistin topraklarında uluslararası hukukun savunulması için eşgüdümlü adım atma çağrısı yaptı.

Aralarında eski büyükelçilerin de yer aldığı 102 imzacının destek verdiği mektupta, Paris ve Londra’nın hem tarihi sorumlulukları hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri olmaları nedeniyle daha güçlü bir tutum alması gerektiği vurgulandı. Diplomatik çevrelerden gelen çağrıda, İsrail’in Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yürüttüğü politikaların uluslararası hukuku ihlal ettiği savunuldu.

Mektupta, Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının askıya alınması, İsrail’e silah sevkiyatının durdurulması ve işgal altındaki topraklarda yürütülen yerleşim faaliyetleriyle ticaretin sınırlandırılması istendi. Ayrıca, Filistin topraklarında el konulan araziler üzerinde gayrimenkul satın alan kişilere yönelik yaptırımların güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

İmzacılar, Gazze’deki insani durumun ağırlaştığına dikkat çekerek, bölgede milyonlarca Filistinlinin dar bir alana sıkıştırıldığını, gıda, ilaç ve barınma sıkıntısının derinleştiğini hatırlattı. Mektupta, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de yerleşimci şiddeti ve ev yıkımlarının Filistin devletinin geleceğini tehdit ettiği ifade edildi.

Ortak metin, aynı zamanda Filistin tarafına da siyasi birlik ve demokratik bir yapı kurma çağrısı yaparak, Gazze ile Batı Şeria’nın siyasi, idari ve ekonomik açıdan yeniden bütünleşmesi gerektiğini savundu.

İmzacı diplomatların bu çıkışı, Fransa ve İngiltere’nin Filistin meselesinde son dönemde artan diplomatik baskı altında bulunduğu bir dönemde geldi. Mektup, iki ülkenin konuya yalnızca açıklamalarla değil, somut politika adımlarıyla yaklaşması gerektiği yönündeki çağrıları daha görünür hale getirdi.