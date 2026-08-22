NATO, Fransa’da 2027 Seçimi Sonrası Olası Le Pen Senaryosuna Karşı Hazırlık Yapıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO’nun, 2027 yılında yapılacak Fransa cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında ortaya çıkabilecek siyasi tabloya ilişkin çeşitli senaryoları değerlendirdiği öne sürüldü. Publico’da yer alan değerlendirmeye göre ittifatın en çok endişe ettiği ihtimallerden biri, olası bir Marine Le Pen yönetiminin Fransa’yı NATO’nun entegre askeri komuta yapısından çekmesi.

Haberde, NATO içindeki planlamaların Fransa’nın ittifaktan tamamen ayrılmasından çok, askeri komuta zincirindeki rolünü geri çekmesi ihtimali üzerinde yoğunlaştığı aktarıldı. Bu senaryonun, özellikle Doğu Avrupa’daki konuşlanmalar, askeri koordinasyon ve ittifakın bazı kritik kabiliyetleri açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Le Pen’in daha önce NATO’nun entegre komuta yapısından çıkılması yönündeki yaklaşımı, ittifak içinde dikkatle izleniyor. Fransız liderin böyle bir adım atması halinde, NATO’nun özellikle Romanya ve Estonya’daki askeri düzenlemeleri ile Fransa’nın sağladığı stratejik katkıların yeniden tanımlanması gerekeceği belirtiliyor.

NATO çevrelerinde, Fransa’nın sahip olduğu nükleer caydırıcılık iş birliği, istihbarat kapasitesi ve deniz gücü unsurlarının da bu tabloda kritik önemde olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, böyle bir değişikliğin ittifakın siyasi dengeleri kadar askeri planlama süreçlerini de zorlayacağı ifade ediliyor.

Haberde, Fransa’nın daha önce de 1966’da NATO’nun askeri komuta yapısından ayrıldığı, ancak bu kararın 2009’da geri alındığı hatırlatıldı. Bu geçmiş deneyim nedeniyle, 2027 seçimleri öncesinde ittifak merkezlerinde olası gelişmelere karşı yakın takip yürütüldüğü kaydediliyor.