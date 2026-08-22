ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll Yıl Sonuna Doğru Görevden Ayrılmayı Planlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll’un, savaş Bakanı Pete Hegseth ile aylardır süren yetki mücadelesinin ardından 2026 yılı sonuna doğru Pentagon’daki görevinden ayrılmasının beklendiği bildirildi.

Wall Street Journal’a dayandırılan haberde, Driscoll’un yıl bitmeden, hatta daha erken bir tarihte görevi bırakabileceği aktarıldı. Haberde, bu gelişmenin arka planında aylardır biriken gerilim ve Pentagon içindeki yetki tartışmalarının bulunduğu belirtildi.

Driscoll’un son aylarda ailece resmi konutundan taşınması da ayrılık ihtimalini güçlendiren işaretlerden biri olarak değerlendirildi. Söz konusu süreçte Hegseth’in, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda kritik değişiklikler yaptığı, ancak yerine geçecek ismin henüz açıklanmadığı kaydedildi.

Haberde, Driscoll’un ayrılması halinde Kara Kuvvetleri’nin Senato onaylı bir sivil lider olmadan kalabileceğine dikkat çekildi. Bu durumun, özellikle kurumsal yönetim ve askeri-sivil denge açısından yeni bir belirsizlik yaratabileceği ifade edildi.

Sürecin resmi olarak doğrulanmadığı, ancak farklı medya kuruluşlarının WSJ haberini geniş biçimde aktardığı görülüyor. Buna göre Driscoll’un geleceği, Pentagon’daki güç dengeleri açısından önümüzdeki haftalarda daha yakından izlenecek.