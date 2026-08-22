Galibaf’ın Bağdat Ziyaretinde Petrol Dosyası Öne Çıktı, Silah Başlığında Sonuç Alınamadı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın son Bağdat ziyareti, Irak ile İran arasındaki ekonomik ve güvenlik başlıklarını yeniden öne çıkardı. Görüşmelerde özellikle Irak petrolünün ihracatı için tedarik ve geçiş güvenliği meselesi dikkat çekerken, direniş gruplarının silahlarını hükümete teslim etmesine ilişkin başlıkta belirgin bir sonuç ortaya çıkmadı.

Gelen bilgilere göre Irak tarafı, özellikle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı üzerinden geçişi konusunda daha elverişli koşullar talep etti. Bağdat yönetimi, ülkenin petrol gelirlerinin korunması için bu güzergâhta özel bir yaklaşım istedi. Ancak kaynaklarda, bu konuda duyurulmuş yeni bir anlaşma ya da açık bir İran taahhüdü yer almadı.

Silah dosyasında ise tablo daha karmaşık kaldı. Haberlere göre Galibaf, silahların doğrudan merkezi hükümete devredilmesinin mevcut koşullarda uygun olmadığını, bunun yerine silahların ya gruplarda kalması ya da Haşdi Şabi çatısı altında tutulmasının daha gerçekçi olacağını savundu. Bu yaklaşım, Bağdat’ın “silahın yalnızca devletin elinde bulunması” yönündeki resmi çizgisiyle tam olarak örtüşmedi.

Bu nedenle ziyaretin, taraflar arasında diplomatik temasları derinleştirse de, silahların teslimi konusunda kesin bir uzlaşıya dönüşmediği değerlendiriliyor. Irak tarafının da bu konuda geri adım atmadığı, belirlenen takvim ve siyasi çerçevede ısrarını koruduğu görülüyor.

Öte yandan petrol başlığında, Irak’ın ihracat kapasitesi ve Hürmüz güzergâhının taşıdığı stratejik önem nedeniyle görüşmelerin ekonomik boyutu daha baskın hale geldi. Bu da ziyareti, güvenlik başlıkları kadar enerji dosyası açısından da kritik bir temas haline getirdi.