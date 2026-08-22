İsrail, Suriye’de Türkiye’nin Rolünü Sınırlandırmak İçin Yeni Kırmızı Çizgiler Çiziyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar gazetesinin Suriye editörü Yahya Debbuk, İsrail’in Suriye sahasında Türkiye’ye yönelik yaklaşımını yeni “kırmızı çizgiler” üzerinden şekillendirdiğini yazdı. Debbuk’a göre Tel Aviv’in temel hedefi, Ankara’nın Suriye’deki siyasi etkisini kalıcı ve sahaya yerleşik bir askeri varlığa dönüştürmesini önlemek.

Debbuk’un değerlendirmesinde, İsrail’in özellikle Türkiye’nin Suriye ordusunun yeniden inşasında belirleyici bir ortak haline gelmesinden rahatsız olduğu vurgulanıyor. Bu çerçevede Tel Aviv’in, Türkiye’nin desteklediği askeri varlığın zamanla hava üstünlüğünü zorlayabilecek bir yapıya dönüşmesini engellemek istediği aktarılıyor.

Haberde, İsrail’in Suriye’de mevcut statükoyu korumaya dönük hamleleriyle birlikte, Ankara’nın etkisini belirli bir sınırda tutmaya çalıştığı ifade ediliyor. Bu sınırın, doğrudan savaş alanına yerleşik ve uzun vadeli bir askeri varlığa dönüşmeyen, daha çok sınırlı ve kontrol altında bir temas düzeyi olduğu belirtiliyor.

Debbuk’un yorumuna göre İsrail açısından asıl mesele yalnızca Türkiye’nin sahadaki varlığı değil; aynı zamanda Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde kiminle ilerleyeceği ve hangi askeri kapasitenin oluşturulacağı. Bu nedenle Tel Aviv, hem askeri hareketliliği hem de yeni ittifak ihtimallerini kendi hava üstünlüğünü zedelemeyecek biçimde sınırlamaya çalışıyor.

Gelişme, Suriye’de güç dengelerinin yeniden tanımlandığı bir dönemde, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin doğrudan askeri ve stratejik boyuta taşındığını gösteriyor. Debbuk’un yazısı da bu nedenle, bölgedeki yeni denklemin yalnızca diplomatik değil, sahaya dönük askeri hesaplarla da şekillendiğine işaret ediyor.