İran, “Stratejik Sabır”dan Çıkıp Taarruzi Caydırıcılığa Yöneliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- El-Ahbar gazetesi yazarı Muhammed Rıza Sadıki, İran’ın güvenlik ve savunma doktrininde yapısal bir dönüşüm yaşandığını yazdı. Sadıki’ye göre Tahran, uzun süredir dayandığı “önleyici savunma” ve “stratejik sabır” anlayışını terk ederek “etkin ve taarruzi caydırıcılık” eksenine kayıyor.

Bu yeni yaklaşımın temelinde, tehdidi karşılamakla yetinmeyen; inisiyatif alan, rakibin hesaplarını bozan ve saldırgan tarafı yüksek maliyetle karşı karşıya bırakan bir doktrin yer alıyor. Sadıki, bu değişimin İran’ın bölgesel davranışına da daha atak bir karakter kazandırdığını belirtiyor.

Yazıda, Hürmüz Boğazı’nın bu stratejide yalnızca bir geçiş noktası değil, jeoekonomik bir koz olarak öne çıktığı vurgulanıyor. Buna göre Tahran, enerji ve ticaret akışları üzerindeki ağırlığını daha açık biçimde bir baskı aracına dönüştürme kapasitesini ön plana çıkarıyor.

Sadıki ayrıca nükleer alanda stratejik belirsizliğin artırılmasının da bu çerçevenin bir parçası olduğuna dikkat çekiyor. Böylece İran, karşı tarafın niyet ve kapasite okumasını zorlaştıran bir alan açmayı hedefliyor.

Haberde öne çıkan bir başka unsur ise bölgedeki tehdit üreten askeri üslerin doğrudan hedef alınabilmesi. Sadıki’ye göre İran’ın yeni güvenlik mantığı, yalnızca savunma hattını korumaya değil, tehdidin kaynaklandığı noktaları da vurabilecek bir caydırıcılık mimarisine dayanıyor.

Bu değerlendirme, İran’ın bölgesel krizlerde daha pasif ve bekleyici bir çizgiden çıkarak, daha sert ve hesap bozucu bir güvenlik doktrinine geçtiği yorumlarını güçlendiriyor.