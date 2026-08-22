Galibaf: Direniş Ekseni Küresel Emperyalizm Karşısında Her Zamankinden Güçlü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Irak’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında cuma günü yaptığı açıklamada, direniş ekseninin bölgesel ve küresel gelişmeler karşısındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Galibaf, direniş ekseninin küresel emperyalizm karşısında bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu ifade etti. İranlı Meclis Başkanı, bölgedeki gelişmelerin direniş çizgisinin etkisini zayıflatmadığını, aksine bu yapının siyasi ve stratejik kapasitesini artırdığını savundu.

Galibaf’ın açıklamaları, İran’ın Irak ziyareti sırasında bölgesel güvenlik, siyasi koordinasyon ve direniş gruplarının geleceğine ilişkin yürüttüğü temasların gölgesinde geldi. Tahran, Irak’la ilişkilerinde güvenlik iş birliğinin yanı sıra bölgesel gelişmelere yönelik ortak tutumun güçlendirilmesine de önem veriyor.

İran Meclis Başkanı’nın sözleri, direniş ekseninin bölgedeki rolüne ilişkin Tahran’ın yaklaşımını bir kez daha ortaya koydu. İran, söz konusu yapının bölgesel güç dengelerinde belirleyici bir unsur olduğunu ve dış baskılara rağmen etkinliğini koruduğunu vurguluyor.