Eski ABD’li Diplomat: İran’a Yeni Yaptırımlar Washington’ın Çaresizliğinin Ürünü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Eski bir kıdemli ABD’li diplomat, Washington’ın İran’a karşı devreye soktuğu son ekonomik yaptırım paketinin, askerî baskının sonuç vermemesinin ardından duyulan hayal kırıklığının ürünü olduğunu söyledi.

Press TV’nin aktardığına göre eski ABD müzakerecisi Alan Eyre, son yaptırımların “frustration” yani çaresizlik ve öfke kaynaklı olduğunu ifade etti. Eyre, yaptırım politikasının artık etkisini yitirdiğini, baskının artırılmasının ise İran tarafında geri adım yerine karşı hamleleri teşvik edebileceğini belirtti.

Haberde, bu değerlendirme Washington’ın İran’a yönelik askerî ve ekonomik baskı araçlarının sınırına ulaştığına dair bir itiraf olarak yorumlandı. Eyre’ye göre, yaptırım ağacı büyük ölçüde toplandı ve geriye kalan seçenekler yeni bir sonuç üretmekten ziyade gerilimi tırmandırma riski taşıyor.

Söz konusu çıkış, Trump yönetiminin İran’a dönük baskı politikasını sertleştirdiği bir dönemde geldi. Ancak eski diplomatın değerlendirmesi, bu hattın sahada karşılık bulmadığı ve yeni yaptırım paketlerinin daha çok siyasal sıkışmışlık görüntüsü verdiği yönündeki eleştirileri güçlendirdi.