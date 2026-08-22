Hürmüz Boğazı’ndan Geçen Yük Gemisi Sayısı Bir Günde Yarıya Düştü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Veri analiz şirketi Kpler’in yayımladığı rakamlara göre, perşembe günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca 7 yük gemisi geçti.

Bu sayı, bir önceki gün kaydedilen geçişlerin yarısına karşılık geliyor. Veriler, dünyanın en önemli enerji ve deniz ticareti güzergâhlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin kısa süre içinde belirgin biçimde azaldığını gösteriyor.

Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ndeki petrol ve doğal gaz sevkiyatının yanı sıra bölgesel ticaret açısından da kritik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Boğazdan geçen gemi sayısındaki sert düşüş, deniz taşımacılığı şirketlerinin güvenlik riskleri, operasyonel belirsizlikler veya olası kısıtlamalar nedeniyle seferlerini yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.

Kpler’in verileri, boğazdaki hareketliliğin yalnızca günlük dalgalanmalardan ibaret olmayabileceği ve bölgesel gerilimlerin ticari deniz trafiği üzerindeki etkisinin derinleştiği yönündeki endişeleri artırdı. Geçişlerin düşük seviyede seyretmesi, enerji tedarik zincirleri ve küresel navlun piyasaları açısından da yakından izleniyor.