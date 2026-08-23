İran, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na Katılım Davetini Değerlendiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Parlamentosu’nun resmi haber ajansının başkanı Mehdi Rahimi, el-Meyadin’e verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Rahimi, İran’ın Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na katılma davetini değerlendirdiğini iddia etti.

Söz konusu açıklama, bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bir dönemde geldi. Rahimi’nin aktardığına göre Tahran, teklife ilişkin değerlendirme sürecini sürdürüyor. Ancak İran tarafının konuya dair resmi tutumu ve olası karar takvimi hakkında ayrıntı paylaşılmadı.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölge ülkeleri arasında güvenlik alanında yeni bir iş birliği zemini oluşturması bakımından önem taşıyor. İran’ın bu yapıya olası katılımı, Orta Doğu’da dengeleri etkileyebilecek gelişmelerden biri olarak görülüyor.