Hürmüz Boğazı’nda “Gizli Eskort” Gerilimi: ABD’nin Planı ve Tahran’dan Sert Yanıt

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Hürmüz Boğazı’nda sular bir kez daha ısınıyor. Küresel enerji arzının kritik noktalarından biri olan boğazda, ABD ordusunun petrol tankerlerini korumak amacıyla gizli bir eskort planı devreye soktuğu bildirildi. Edinilen bilgilere göre, söz konusu planın tanker trafiğindeki aksamaları önlemede ve petrol akışının kesintisiz devam etmesini sağlamada büyük ölçüde etkili olduğu kaydediliyor.

Ancak Washington’un bu adımı, Tahran’da sert karşılık buldu. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, bölgedeki stratejik dengeleri sarsacak türden bir açıklamada bulundu. Rızai, bölge ülkelerinin ABD öncülüğündeki yaptırımlara destek vermesi durumunda İran’ın sessiz kalmayacağını açıkça belirtti.

Rızai, yaptığı açıklamada, Fars Körfezi’ndeki tüm petrol rotalarının Tahran’ın doğrudan hedef menzilinde olduğunu ifade etti. “Tankerleri vurmaya hazırız” mesajıyla stratejik bir caydırıcılık vurgusu yapan Rızai, İran’ın bölgesel güvenlik doktrinine yönelik herhangi bir “düşmanca” girişimin karşılıksız kalmayacağının altını çizdi.

Bu karşılıklı hamleler, Orta Doğu’da deniz güvenliğine ilişkin endişeleri tırmandırırken, bölgeyi yakın takibe alan küresel piyasalar da gelişmeleri dikkatle izliyor. Uzmanlar, diplomatik çözüm kanallarının daraldığı bu ortamda, sahada atılacak en ufak bir yanlış adımın ciddi bir krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Gözler, önümüzdeki günlerde hem Washington hem de Tahran’dan gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.