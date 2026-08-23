ABD ve İsrail’den Lübnan’da “Çift Yönlü” Operasyon: Hizbullah’ın Hem Cephanelikleri Hem Finans Ağı Hedefte

Güvenlik kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, operasyonun ilk ayağında Hizbullah’a ait stratejik silah depoları ve füze rampaları nokta atışı saldırılarla hedef alınıyor. Ancak bu stratejinin alışılagelmiş operasyonlardan en büyük farkı, eş zamanlı olarak yürütülen “finansal abluka” olarak tanımlanıyor. Washington ve Tel Aviv yönetimi, grubun para trafiğini yönettiği iddia edilen finansal altyapıyı ve yerel bankacılık ağını devre dışı bırakmak için yoğun bir dijital ve ekonomik baskı mekanizması devreye soktu.

Analistler, bu operasyonun Hizbullah’ın sadece sahadaki askeri kapasitesini değil, aynı zamanda uzun vadeli operasyonel sürekliliğini kırmayı hedeflediğine dikkat çekiyor. Bankacılık sistemine yönelik atılan bu adımların, örgütün tedarik zincirlerini ve personel ödemelerini ciddi oranda sekteye uğratabileceği öngörülüyor.

Operasyonun saha yansımaları sürerken, Hizbullah kanadından henüz kapsamlı bir yanıt gelmedi. Diğer yandan bölge ülkeleri ve uluslararası finans kuruluşları, bu geniş çaplı müdahalenin Lübnan ekonomisi üzerindeki olası yıkıcı etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor. Uluslararası gözlemciler, askeri ve finansal ayakları olan bu yeni “çift yönlü” saldırı dalgasının, Ortadoğu’daki gerilimi geri dönülemez bir noktaya taşıyabileceği konusunda uyarıyor.