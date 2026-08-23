İngiltere’de Kritik Altyapıya Siber Saldırı: İran Bağlantılı Hackerlar Bir Elektrik Santralini Felç Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere’nin enerji altyapısı, son dönemin en ciddi siber güvenlik ihlallerinden biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkedeki düşük kapasiteli elektrik santrallerinden birine yönelik düzenlenen sofistike bir siber saldırı, santralin operasyonel sistemlerini kilitleyerek dört gün boyunca enerji üretiminin tamamen durmasına neden oldu.

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada dikkatler, saldırının kökenine çevrildi. İngiliz siber güvenlik birimleri, saldırının dijital ayak izlerini takip ettiklerinde “İran bağlantılı” şüphesine ulaştı. Henüz resmi makamlardan saldırıyı üstlenen bir grup doğrulanmamış olsa da, saldırı yöntemleri ve hedef seçimi, devlet destekli aktörlerin veya onlarla iltisaklı grupların “hibrit savaş” taktiklerini anımsatıyor.

Söz konusu santral, ulusal şebeke üzerinde düşük kapasiteli olsa da, bu durumun bir “uyarı atışı” niteliğinde olabileceği değerlendiriliyor. Enerji sektörü uzmanları, bu tür saldırıların sistemlerin kırılganlığını gözler önüne serdiğini ve devlet kurumlarının siber savunma stratejilerini acilen güncellemeleri gerektiğini belirtiyor.

İngiltere Enerji Bakanlığı, olayın ardından tüm kritik altyapı tesislerine yönelik güvenlik protokollerinin sıkılaştırıldığını açıkladı. Ancak yaşanan bu dört günlük kesinti, hem İngiltere’de hem de Avrupa genelinde “enerji güvenliği ve dijital tehditler” konusundaki endişeleri en üst seviyeye taşıdı. Tahran ile Batı ülkeleri arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir atmosferde gerçekleşen bu siber saldırı, bölgedeki jeopolitik mücadelenin dijital arenaya nasıl yansıdığının somut bir örneği olarak kayıtlara geçti.