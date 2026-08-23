Fransa ve İngiltere’nin Eski Diplomatlarından Tarihi Çağrı: “Filistin’de Uluslararası Hukuku Savunun”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Avrupa diplomasi camiasının kıdemli isimleri, Orta Doğu’da yaşanan insani krize ve uluslararası hukuk ihlallerine karşı sessizliği bozdu. Fransa ve İngiltere’den onlarca eski büyükelçi, diplomat ve üst düzey yetkili, Le Monde gazetesinde yayımlanan ortak bir mektup ile mevcut hükümetlerini radikal bir politika değişikliğine zorluyor.

Mektupta, uluslararası toplumun temel taşı olan hukuki normların, Filistin topraklarında yaşanan olaylar karşısında aşındığına dikkat çekildi. Eski diplomatlar, Batılı devletlerin “kurallara dayalı uluslararası düzen” söylemi ile sahadaki pratikleri arasındaki çelişkinin, Avrupa’nın küresel meşruiyetine ciddi zararlar verdiğini savundu. “Sessiz kalmak, ihlallere ortak olmaktır” teması etrafında şekillenen metinde, hükümetlerin Filistin halkının haklarını korumak için çok daha somut diplomatik ve siyasi adımlar atması gerektiği vurgulandı.

İki ülkenin dış politikasına yön vermiş bu deneyimli isimler, özellikle Fransa ve İngiltere’nin, Avrupa Birliği ve uluslararası platformlarda öncü bir rol üstlenerek, Filistin topraklarındaki statükoyu değiştirecek ortak bir strateji geliştirmesini talep etti. Mektup, Avrupa başkentlerinde “çifte standart” eleştirilerinin arttığı bir dönemde gelmesi nedeniyle oldukça dikkat çekici bulundu.

Analistler, bu mektubun mevcut hükümetler üzerinde doğrudan bir baskı oluşturacağını ve diplomasi koridorlarında “tarafsızlık” ile “değer odaklı politika” arasındaki gerilimi tırmandıracağını öngörüyor. Mektubun etkisi, önümüzdeki günlerde Paris ve Londra’dan gelecek olası resmi yanıtlarla ve diplomasi gündemindeki tartışmalarla daha net anlaşılacak. Eski diplomatların bu çıkışı, Avrupa kamuoyunun ve bürokrasisinin Filistin meselesine yaklaşımında önemli bir fikirsel değişimin işareti olarak yorumlanıyor.