Suriye Sahasında “Gizli Kanal”: İsrail ve Türkiye Arasında İletişim Hattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’deki askeri hareketliliğin yoğun olduğu ve birçok aktörün sahada farklı çıkarlar doğrultusunda operasyonlar yürüttüğü bir dönemde, Ankara ve Tel Aviv arasında dikkat çeken bir “temas” haberi geldi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrailli bir güvenlik yetkilisinin, Türkiye ile perde arkasında bir iletişim hattı kurulduğunu doğruladığını bildirdi.

Söz konusu temasların temel amacının, Suriye sahasında iki ülkenin askeri unsurlarının birbiriyle çatışma riskini ortadan kaldırmak olduğu belirtiliyor. Türkiye’nin sınır güvenliğine yönelik terörle mücadele operasyonları ile İsrail’in Suriye genelindeki (özellikle İran bağlantılı hedeflere yönelik) hava saldırıları, bölgedeki hava sahası ve kara operasyonlarında karmaşık bir tablo oluşturuyor. Taraflar, olası bir yanlış anlama veya istenmeyen bir askeri müdahalenin önüne geçmek için bu “çatışmasızlık” veya “koordinasyon” mekanizmasına ihtiyaç duyuyor.

Analistler, iki ülke arasındaki siyasi gerilimlere rağmen, bu tür bir “güvenlik kanalının” işletilmesinin rasyonel bir adım olduğunu vurguluyor. Suriye gibi çok aktörlü bir çatışma alanında, büyük bölgesel güçlerin birbiriyle doğrudan veya dolaylı bir çatışmaya girmesi, her iki taraf için de öngörülemez sonuçlar doğurabilir.

İsrail tarafından gelen bu açıklama, sahadaki operasyonel ihtiyaçların zaman zaman diplomatik söylemlerin önüne geçebildiğini ve Ankara ile Tel Aviv’in, kriz yönetimi noktasında pragmatik bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor. Şu aşamada temasların sadece “sahadaki sürtüşmeyi önleme” odaklı bir teknik koordinasyon olduğu belirtilirken, iki ülke yönetiminden bu gizli kanalın detaylarına veya kapsamına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gözler, bölgedeki askeri hareketliliğin devam ettiği süreçte bu koordinasyonun ne kadar süreklilik arz edeceği konusuna çevrilmiş durumda.