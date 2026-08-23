Sanaa’dan Washington’a Sert Tepki: “Hizbullah Yaptırımları İsrail’e Doğrudan Destektir”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bölgedeki jeopolitik gerilim tırmanırken, Sanaa’dan gelen tepkiler dikkatleri üzerine çekiyor. ABD’nin Hizbullah üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla devreye soktuğu yeni finansal ve siyasi yaptırımlar, bölgedeki “Direniş Ekseni” olarak adlandırılan blok tarafından tepkiyle karşılandı. Sanaa merkezli Yemen Dışişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, bu yaptırımların sadece bir örgüte yönelik değil, aynı zamanda İsrail’in bölgedeki varlığını korumaya yönelik bir kalkan işlevi gördüğünü belirtti.

Bakanlık açıklamasında, Washington’un bu adımlarının “İsrail’in saldırganlığını meşrulaştırma çabası” olduğu öne sürüldü. Yapılan açıklamada şu ifadeler öne çıktı: “ABD’nin Hizbullah’a karşı aldığı bu yaptırım kararları, İsrail’in işgal politikalarına ve bölgedeki yıkıcı faaliyetlerine verilen doğrudan bir destektir. Washington, bu adımıyla tarafsız bir arabulucu değil, çatışmanın doğrudan bir tarafı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

Sanaa yönetimi, bu yaptırımların Hizbullah’ın bölgesel etkisini kırmaya yönelik nafile bir çaba olduğunu savunurken, bu durumun Orta Doğu’daki kutuplaşmayı daha da derinleştireceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, Yemen’deki otoritenin bu çıkışının, Hizbullah ve diğer bölgesel aktörlerle olan stratejik dayanışmasını perçinleme amacı taşıdığını ifade ediyor.

Washington’un yaptırım politikalarının sahada nasıl bir karşılık bulacağı ve bölgedeki diğer müttefik başkentlerin bu sürece nasıl dahil olacağı merak konusu. Ancak Sanaa’dan gelen bu net tavır, ABD’nin bölgedeki baskı politikalarının, diplomatik bir çözümden ziyade taraflar arasındaki uçurumu daha da derinleştirdiğini gösteriyor. Gözler, yaptırımların uygulanmaya başlamasıyla birlikte Hizbullah ve müttefiklerinden gelecek karşı hamlelere çevrilmiş durumda.