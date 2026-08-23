Bulgaristan, ABD Tanker Uçaklarının Bezmer Üssü’nden Ayrıldığını Açıkladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Bulgaristan yönetimi, son günlerde bölgesel güvenlik başlıklarını yeniden öne çıkaran gelişmelerin ardından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Sofya, Bezmer Hava Üssü’nde konuşlandırılan iki ABD KC-135 tanker uçağının ülkeden ayrıldığını bildirdi.

Kararın, İran’ın ABD ile gerilimin yeniden yükselmesi halinde Bulgaristan ve Kıbrıs’taki ABD varlıklarını hedef almayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin ardından gelmesi dikkat çekti. Söz konusu iddialar, Balkanlar ve Doğu Akdeniz hattında güvenlik hassasiyetini artırırken, ABD’nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Bulgaristan makamları, uçakların ayrılışına ilişkin ayrıntılı operasyonel bir açıklama yapmazken, gelişme bölgedeki askeri hareketliliğin yakından izlendiğini gösteriyor. Özellikle ABD ile İran arasındaki gerilimin seyrine bağlı olarak bölgesel üslerin ve konuşlandırmaların yeniden değerlendirilmesi olasılığı öne çıkıyor.

Uzmanlar, tanker uçaklarının geri çekilmesinin tek başına siyasi bir mesaj anlamına gelmeyebileceğini, ancak mevcut atmosferde savunma planlamasının daha temkinli bir çizgiye çekildiğine işaret edebileceğini belirtiyor. Gözler şimdi, hem Washington hem de Tahran cephesinden gelecek yeni açıklamalara çevrilmiş durumda.