İsrail’den Suriye’de “Uyarı” Operasyonu: El-Zuhur Hava Üssü Neden Hedef Alındı?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye sahasındaki askeri hareketlilik, İsrail’in el-Zuhur hava üssüne düzenlediği nokta atışı saldırı ile yeni bir boyut kazandı. İsrail tarafı, uzun süredir Suriye topraklarında İran bağlantılı unsurlara yönelik operasyonlar gerçekleştirirken, bu kez hedefin bölgedeki stratejik dengeyi etkileyebilecek farklı bir faktöre odaklandığı görülüyor.

Güvenlik kaynaklarından yansıyan bilgilere göre, İsrail istihbaratı, Ankara’nın el-Zuhur üssünü kendi operasyonel ihtiyaçları için bir merkez haline getirmeyi planladığına dair veriler elde etti. Tel Aviv yönetimi, bu gelişmeyi bölgesel güvenlik çıkarlarına yönelik bir risk olarak değerlendirerek, sahadaki statükoyu korumak adına “önleyici” bir hamle yapmayı tercih etti.

Hatırlanacağı üzere, kısa süre önce iki ülke arasında Suriye sahasında sürtüşmeyi önlemek amacıyla gizli temas kanallarının devrede olduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştı. Ancak bu son operasyon, sahadaki hızlı değişimlerin ve jeopolitik rekabetin, teknik koordinasyon mekanizmalarını ne kadar zorladığını gözler önüne seriyor. Uzmanlar, İsrail’in bu hamlesinin hem Türkiye’nin Suriye stratejisine bir mesaj hem de bölgedeki “kırmızı çizgilerinin” bir yansıması olduğunu ifade ediyor.

Ankara’dan söz konusu operasyona ve “uyarı” niteliğindeki iddialara ilişkin henüz resmi bir yanıt gelmedi. Bölgedeki askeri hareketliliğin tırmandığı bu günlerde, el-Zuhur üssü üzerinden yaşanan bu gerilimin, Türkiye ile İsrail arasındaki hassas diplomatik ve askeri dengeleri nasıl etkileyeceği yakından takip ediliyor.