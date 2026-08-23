ABD Donanması İçin “Lojistik Kâbus”: Emekli Subaydan Çarpıcı İddia

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Orta Doğu’da gerilim tırmanmaya devam ederken, askeri stratejistler bölgedeki çatışma senaryolarının “yumuşak karnını” tartışmaya açtı. ABD’li emekli subay Bobby Jones, özellikle donanmanın hareket kabiliyetini doğrudan etkileyen lojistik ağlara yönelik dikkat çekici bir analiz paylaştı. Jones, İran’ın olası bir çatışma senaryosunda, Amerikan filosunun bel kemiği olan ikmal hatlarını ve lojistik merkezlerini savaşın henüz ilk ayında hedef almasının, bölgedeki Amerikan varlığı için “kırılma noktası” olabileceğini savundu.

Jones’un ifadelerine göre, modern deniz savaşlarında operasyonel başarı, ikmal hatlarının kesintisizliğine bağlı. “İran, asimetrik harp taktikleri ve bölgedeki nüfuzuyla ABD Donanması’nın lojistik akışını sekteye uğratacak bir kapasiteye sahip,” diyen emekli subay, bu tür bir hamlenin Amerikan güçlerini Orta Doğu’da ciddi bir lojistik krizle baş başa bırakabileceğini vurguladı. Bu kriz, gemilerin yakıt ikmalinden, mühimmat sevkiyatına kadar geniş bir yelpazede ciddi aksamalara neden olabilir.

Daha önce basına yansıyan ve ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda gizli bir eskort planı yürüttüğü haberleri de, Jones’un bu lojistik kaygılarını doğrular nitelikte. Washington’un tankerleri koruma altına alma çabasının, aslında tam da bu lojistik kırılganlığı giderme stratejisinin bir parçası olduğu düşünülüyor.

Analistler, Jones’un bu çıkışının, Amerikan askeri planlamacılarının bölgedeki “güvenli ikmal” sorunsalına ne kadar odaklandığını gösterdiğini belirtiyor. İran’ın stratejik hedefleri arasında yer alan bu ikmal noktalarının vurulması, sadece bir askeri operasyonu değil, aynı zamanda küresel petrol akışının da durma noktasına gelmesi anlamına geliyor. Gelişmeler, sahadaki askeri denklemin, safi ateş gücünden ziyade lojistik üstünlük mücadelesine evrildiğini kanıtlıyor.