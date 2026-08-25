Kur’an; Korunmuş Vahiy Mirası ve Müslümanların Gururu

News ID: 1856959

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Müslümanların en büyük gurur kaynaklarından biri, Kur’an’a tahriften korunmuş vahiy kitabı olarak sahip olmalarıdır. Kur’an, Hz. Peygamber’den (s.a.v.) günümüze kadar Müslümanların elinde bulunan bir metindir. Buna karşılık, günümüzde mevcut olan dört İncil, Hz. İsa’nın (a.s.) hayatı ve öğretileri hakkında, onun vefatından sonra kaleme alınmış anlatımlardır. Hristiyanlar da bu İncilleri, Hz. İsa’ya (a.s.) indirilen metnin birebir aynısı olarak kabul etmezler. Konuşmacı: Hüccetü’l-İslam Hüseynî Kummî