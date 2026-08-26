İngiltere, Batı Şeria Yerleşimlerinden Gelen Mallara Yasak Hazırlığında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere Başbakanı Andy Burnham’ın, işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan İsrail yerleşim birimlerinden gelen mallara yönelik kapsamlı bir ticaret yasağını birkaç hafta içinde duyuracağı öne sürüldü.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre hazırlanan düzenleme, yerleşimlerde üretilen ürünlerin İngiltere pazarına girişini ve bu ürünlerle yürütülen ticari faaliyetleri engellemeyi amaçlıyor.

Söz konusu adımın, Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri konusundaki uluslararası tartışmaların sürdüğü bir dönemde gündeme geldiği belirtiliyor. Londra yönetiminden kararın kapsamı, uygulanma takvimi ve yaptırım mekanizmalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.