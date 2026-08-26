Kanada’dan ABD Ürünlerine Yüzde 50’ye Varan Misilleme Vergisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Kanada yönetimi, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin sonuç vermemesinden birkaç gün sonra, salı günü yüzlerce ABD ürününe yönelik yeni misilleme tarifelerini duyurdu.

Açıklamaya göre Kanada, çeşitli ABD menşeli ürünlerde yüzde 50’ye varan oranlarda ek gümrük vergisi uygulayacak. Kararın hangi ürün gruplarını kapsadığı ve vergilerin ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin ayrıntıların ayrıca paylaşılması bekleniyor.

Ottawa’nın adımı, Washington ile ticari anlaşmazlıkların derinleştiği bir dönemde geldi. Taraflar arasında sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından alınan kararın, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve sınır ötesi tedarik zincirleri üzerinde yeni etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.