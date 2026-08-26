Süveyda’da İsrail Bayraklı Konvoy: Haceri’nin Sözleri Tartışma Yarattı

Konvoy, Süveyda’daki bazı grupların Şam yönetimiyle ilişkilerinde yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi. Etkinlikteki semboller ve taşınan portreler, bölgedeki siyasi ayrışmaya ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hikmet el-Haceri’nin Dürzileri İsrail’in “ayrılmaz bir parçası” olarak nitelemesi de dikkat çekti. Bu açıklama, Süveyda’daki Dürzi toplumunun siyasi geleceği, merkezi yönetimle ilişkileri ve bölgenin güvenliği konusundaki tartışmaları derinleştirdi.

Şam yönetiminin söz konusu konvoy ve Haceri’nin açıklamalarına ilişkin resmi tutumunun yakından takip edildiği bildirildi.