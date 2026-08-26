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Süveyda’da İsrail Bayraklı Konvoy: Haceri’nin Sözleri Tartışma Yarattı

26 Ağustos 2026 - 18:20
News ID: 1857556
Süveyda’da İsrail Bayraklı Konvoy: Haceri’nin Sözleri Tartışma Yarattı

Suriye’nin Süveyda kentinde İsrail bayraklarıyla düzenlenen konvoyda Dürzi lider Hikmet el-Haceri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun portreleri taşındı. Haceri’nin Dürzileri İsrail’in “ayrılmaz bir parçası” olarak nitelemesi, Şam yönetimiyle yaşanan görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde düzenlenen bir konvoyda İsrail bayrakları açılırken, Dürzi dini lider Hikmet el-Haceri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun portreleri taşındı.

Konvoy, Süveyda’daki bazı grupların Şam yönetimiyle ilişkilerinde yaşanan gerilimin sürdüğü bir dönemde gerçekleştirildi. Etkinlikteki semboller ve taşınan portreler, bölgedeki siyasi ayrışmaya ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Hikmet el-Haceri’nin Dürzileri İsrail’in “ayrılmaz bir parçası” olarak nitelemesi de dikkat çekti. Bu açıklama, Süveyda’daki Dürzi toplumunun siyasi geleceği, merkezi yönetimle ilişkileri ve bölgenin güvenliği konusundaki tartışmaları derinleştirdi.

Şam yönetiminin söz konusu konvoy ve Haceri’nin açıklamalarına ilişkin resmi tutumunun yakından takip edildiği bildirildi.

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