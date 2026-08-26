Süveyda’da İsrail Bayraklı Konvoy: Haceri’nin Sözleri Tartışma Yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde düzenlenen bir konvoyda İsrail bayrakları açılırken, Dürzi dini lider Hikmet el-Haceri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun portreleri taşındı.
26 Ağustos 2026 - 18:20
News ID: 1857556
Suriye’nin Süveyda kentinde İsrail bayraklarıyla düzenlenen konvoyda Dürzi lider Hikmet el-Haceri ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun portreleri taşındı. Haceri’nin Dürzileri İsrail’in “ayrılmaz bir parçası” olarak nitelemesi, Şam yönetimiyle yaşanan görüş ayrılığını yeniden gündeme taşıdı.
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