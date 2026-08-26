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Katz: İsrail’in Güney Suriye’deki Askeri Varlığı Sürecek

26 Ağustos 2026 - 18:24
News ID: 1857558
Katz: İsrail’in Güney Suriye’deki Askeri Varlığı Sürecek

İsrail Savaş Bakanı Israel Katz, İsrail ordusunun Güney Suriye’deki askeri varlığının, “tehditler sürdüğü sürece” devam edeceğini söyledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail Savaş Bakanı Israel Katz, Tel Aviv yönetiminin Güney Suriye’deki askeri varlığını sürdürme niyetinde olduğunu açıkladı.

Katz, İsrail ordusunun bölgedeki konuşlanmasının güvenlik gerekçelerine dayandığını belirterek, “tehditler sürdüğü sürece” askeri varlığın devam edeceğini ifade etti.

Açıklama, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri faaliyetleri ve bu faaliyetlerin bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi.

Şam yönetimi, İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri varlığını daha önce egemenlik ihlali olarak nitelendirmiş ve İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

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