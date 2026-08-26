Yemen’den Bölge Ülkelerine ABD’nin İran Yaptırımları Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemenli bir yetkili, ABD’nin İran’a yönelik yaptırım kampanyasına karşı bölge ülkelerini uyardı.

Yetkili, bölge ülkelerinin Washington’ın İran’a dönük siyasi ve ekonomik baskı politikalarının parçası haline gelmemesi gerektiğini belirtti. ABD’nin yaptırımlar yoluyla bölgesel dengeleri etkilemeye çalıştığını savunan yetkili, ülkelerin kendi çıkarları doğrultusunda bağımsız tutum almaları çağrısında bulundu.

Açıklama, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü ve Washington’ın Tahran’a yönelik yaptırım politikalarını devam ettirdiği bir dönemde yapıldı.

Yemenli yetkilinin açıklamasına ilişkin ABD yönetiminden henüz resmi bir yanıt gelmedi.