Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova, Kiev’e destek veren İngiltere ve Avrupa ülkelerine yönelik açıklamalarında daha sert bir dil kullanmaya başladı. Rus yönetimi, Batı’nın Ukrayna’ya sağladığı askeri ve siyasi desteğin yalnızca savunma amaçlı olmadığını, savaşın uzamasına ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmasına yol açtığını öne sürüyor.

Moskova’nın tepkisinin merkezinde, Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik desteği sürdürmesi ve Kiev’in savaş kapasitesini güçlendirecek adımlar atması bulunuyor. Rusya, özellikle İngiltere’nin Ukrayna konusunda izlediği aktif politikanın, Avrupa ile Rusya arasındaki gerilimi daha da artırdığını belirtiyor.

Rus yetkililer, Batılı ülkelerin Ukrayna’ya verilen desteği artırmasının savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesini zorlaştırdığı görüşünde. Moskova’ya göre Avrupa başkentleri, Kiev’e sağlanan silah ve siyasi desteğin sonuçlarını dikkate almadan hareket ediyor. Rusya, bu yaklaşımın Ukrayna’daki çatışmayı daha uzun süre devam ettirebileceği uyarısında bulunuyor.

İngiltere ve Avrupa ülkeleri ise Ukrayna’ya verilen desteği, Kiev’in kendisini savunma hakkının desteklenmesi olarak değerlendiriyor. Batılı yönetimler, Rusya’nın saldırganlığının ancak Ukrayna’nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesiyle sınırlandırılabileceğini savunuyor. Bu nedenle Avrupa’da Ukrayna’ya yönelik yardım paketleri ve güvenlik iş birliği gündemde tutulmaya devam ediyor.

Ancak Moskova, Avrupa ülkelerinin savaşa daha fazla dâhil olmasının doğrudan çatışma riskini yükseltebileceğini belirtiyor. Rusya’nın son açıklamaları, Batı’nın Ukrayna politikasına yönelik eleştirilerin ötesine geçerek İngiltere ve Avrupa hükümetlerine siyasi ve güvenlik alanında açık bir uyarı niteliği taşıyor.

Taraflar arasındaki karşılıklı suçlamalar sürerken, Ukrayna savaşı Avrupa güvenliği ve Rusya-Batı ilişkilerinin geleceği açısından en önemli kriz başlıklarından biri olmayı sürdürüyor. Moskova’nın uyarılarının ardından Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya yönelik destek politikalarında değişikliğe gidip gitmeyeceği ise önümüzdeki dönemde diplomatik gündemin temel başlıkları arasında yer alacak.