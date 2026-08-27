İsrail, Deniz Tehditlerine Karşı Donanmasını Büyütüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail, bölgede artan gerilim ve deniz taşımacılığına yönelik saldırılar nedeniyle donanmasını güçlendirme kararı aldı. Tel Aviv yönetimi, İran ve bölgedeki müttefiklerinden kaynaklandığını öne sürdüğü tehditlere karşı özellikle açık deniz enerji sahaları, ticaret rotaları ve kritik deniz altyapısını korumayı hedefliyor.

İsrail’in deniz güvenliği planında, Akdeniz’deki doğal gaz platformları ve bu tesislere bağlı altyapı önemli bir yer tutuyor. Enerji sahalarının korunması için savaş gemileri, radar sistemleri ve hava savunma unsurlarının yanı sıra insansız deniz araçlarından da yararlanılması planlanıyor.

Seagull ve Protector gibi otonom deniz sistemleri; keşif, gözetleme, liman güvenliği ve kritik tesislerin çevresinde devriye görevlerinde kullanılabilecek. Bu araçların, insanlı platformlara kıyasla daha uzun süre görev yapabilmesi ve personel riskini azaltması bekleniyor.

İsrail donanmasının Sa’ar 6 sınıfı korvetlerle mevcut kapasitesini artırdığı, bu gemilerde kullanılan C-Dome hava savunma sisteminin de füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı kritik tesisleri korumayı amaçladığı belirtiliyor.

İsrail’in hamlesi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz’de ticari gemilere yönelik tehditlerin arttığı bir dönemde geldi. Tel Aviv’in donanma ve otonom sistem yatırımlarını artırmasının, bölgedeki deniz güvenliği rekabetini ve askeri gerilimi daha da yükseltebileceği değerlendiriliyor.