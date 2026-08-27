Husilerin Suudi Bağlantılı Gemilere Ablukası Kızıldeniz Ticaretini Vurdu

Bazı petrol tankerlerinin Babülmendep Boğazı’ndan geçmek yerine Afrika’nın güneyindeki Ümit Burnu rotasını kullanmaya başlaması, sefer sürelerini haftalarca uzatıyor. Bu durum, yakıt tüketimi ve operasyon giderlerinin yanı sıra navlun fiyatlarının da artmasına yol açıyor.

Bölgedeki güvenlik risklerinin yükselmesi, deniz sigortası maliyetlerini de önemli ölçüde artırdı. Sigorta şirketleri, Suudi limanlarına ve Kızıldeniz’in güney kesimlerine yapılan seferler için daha yüksek savaş riski primleri uygulamaya başladı.

Abluka, Yemen’e yönelik ticari sevkiyatları da zorlaştırıyor. Gıda, yakıt ve temel tüketim ürünlerinin taşınmasında yaşanan gecikmelerin, ülkedeki tedarik sorunlarını derinleştirebileceği belirtiliyor.

Kızıldeniz, Asya, Avrupa ve Orta Doğu arasındaki önemli ticaret güzergâhlarından biri olmayı sürdürüyor. Uzayan kriz, yalnızca Suudi Arabistan bağlantılı gemileri değil, bölgeden geçen diğer ticari taşımacılık faaliyetlerini de tehdit ederken, küresel tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırıyor.