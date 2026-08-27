Mladenov: İsrail’in Gazze Saldırıları Ateşkesi Tehlikeye Atıyor

ABD öncülüğündeki girişimlerde görev alan Mladenov, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Gazze’ye yönelik askeri operasyonların durdurulması gerektiğini vurguladı. Mladenov, saldırıların devam etmesinin ateşkes düzenlemelerini ve savaş sonrası geçiş planını çökme riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti.

Plan kapsamında Hamas’ın silahlarını bırakması, İsrail güçlerinin belirlenen hatların gerisine çekilmesi ve Gazze’de Filistinlilerden oluşan geçici bir sivil yönetim kurulması öngörülüyor. Ancak taraflar, silahsızlanma ve İsrail’in geri çekilmesinin hangi sırayla gerçekleşeceği konusunda anlaşmazlık yaşıyor.

İsrail yönetimi, Hamas’ın tamamen silahsızlandırğini belirtirken önce geri çekilmeyeceğini belirtirken, Hamas ise İsrail saldırıları sürerken silahsızlanma sürecine başlamayacağını savunuyor. Bu karşılıklı tutum, ateşkesin geleceğine ilişkin kaygıları artırıyor.

Mladenov, arabulucuların ateşkesi korumak ve taraflar arasındaki gerilimi azaltmak için yoğun çaba gösterdiğini belirterek, kalıcı barışın ancak tüm tarafların yükümlülüklerine uymasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Mısır, Katar ve Türkiye’nin de yer aldığı arabuluculuk çabalarına rağmen Gazze’nin farklı bölgelerinde saldırı haberlerinin sürmesi, ABD destekli planın uygulanmasını zorlaştırıyor. Mladenov’un uyarısı, çatışmaların yeniden başlamasının yalnızca ateşkesi değil, Gazze’nin yeniden yapılandırılmasına ilişkin siyasi süreci de sekteye uğratabileceğine işaret ediyor.