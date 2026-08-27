Ratcliffe’in Moskova Ziyareti İddiası: Rusya’ya NATO ve İran Uyarısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- CIA Direktörü John Ratcliffe’in 25 Ağustos’ta Moskova’ya giderek Rus tarafıyla görüşmeler gerçekleştirdiği öne sürüldü. İddiaya göre Ratcliffe, Rusya’nın NATO üyesi ülkelere yönelik olası bir saldırısının ciddi sonuçlar doğuracağı mesajını iletti.

Görüşmelerde ayrıca Moskova’nın İran’a sağladığı siyasi, askeri ve istihbarat desteğinin de gündeme geldiği bildirildi. Washington, Rusya ile İran arasındaki iş birliğinin füze teknolojisi, insansız hava araçları ve istihbarat paylaşımı alanlarında derinleşmesinden endişe ediyor.

Ratcliffe’in Rus yetkililere, NATO topraklarına yönelik herhangi bir saldırının ABD ve ittifakın ortak savunma mekanizmalarını harekete geçirebileceği uyarısında bulunduğu iddia edildi. Bu mesajın, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova ile Batı arasındaki gerilimin yüksek olduğu bir dönemde iletilmesi dikkat çekti.

ABD istihbarat çevreleri, Rusya’nın İran’la ilişkilerini yalnızca ekonomik ve diplomatik iş birliği olarak değerlendirmiyor. Washington’a göre iki ülke arasındaki koordinasyon, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı ve Avrupa’nın güvenliği açısından yeni riskler oluşturuyor.

Bununla birlikte, Ratcliffe’in 25 Ağustos’taki Moskova ziyareti ve görüşmelerin içeriği hakkında CIA, Beyaz Saray veya Rus makamlarından doğrulanmış kapsamlı bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle NATO’ya yönelik saldırı uyarısı ve İran başlığındaki mesajların, mevcut ABD-Rusya gerilimleri çerçevesinde ortaya atılan iddialar olduğu değerlendiriliyor.