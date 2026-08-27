Galibaf: İran-Çin İlişkilerinin Kimsenin İznine İhtiyacı Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin başka ülkelerin iznine ihtiyaç duymadığını açıkladı.

Galibaf, Tahran ile Pekin arasındaki iş birliğinin bağımsız iradeye ve karşılıklı çıkarlara dayandığını belirterek, iki ülkenin ilişkilerini geliştirme konusunda herhangi bir dış müdahaleyi kabul etmeyeceğini ifade etti.

İranlı Meclis Başkanı, Çin ile ekonomik, siyasi ve stratejik alanlarda yürütülen iş birliğinin devam edeceğini söyledi. Bu ilişkilerin özellikle Batılı ülkelerin yaptırım ve baskı politikalarına karşı İran açısından önemli bir dış politika unsuru olduğu değerlendiriliyor.

Tahran ve Pekin, uzun vadeli iş birliği anlaşmaları kapsamında enerji, ticaret, altyapı ve ulaştırma alanlarında ortak projeler yürütüyor. İran yönetimi, Çin’i ekonomik ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası platformlarda önemli bir ortak olarak görüyor.

Galibaf’ın açıklaması, İran ile Çin arasındaki ilişkilerin ABD ve Batılı ülkelerin baskılarına rağmen sürdürüleceği mesajı olarak değerlendirildi.