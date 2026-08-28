El Cezire: ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları sonuçsuz kalacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katar merkezli El Cezire ağı, ABD'nin askerî alandaki başarısızlığının ardından başlattığı ekonomik savaşın İran'ı çökertmeye yetmeyeceğini belirten bir analiz yayımladı.

Tasnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre, El Cezire'de yayımlanan "ABD Yaptırımları İran'ı Neden Çökertmez" başlıklı makalede, Washington yönetiminin son günlerde yaptırımları genişleterek İran ile ticaret yapan kurum ve şirketleri hedef aldığı, aynı zamanda petrol ticareti ve ihracatı üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdığı belirtildi.

Hedefte ikincil yaptırımlar var

Makaleye göre, ABD yaptırımları artık sadece petrol, bankalar, şirketler ve kişilerle sınırlı değil. İkincil yaptırımlar çerçevesinde İran ile bağlantılı tüm ticari ortaklar, ticaret yolları ve finansal transferler hedef alınıyor.

İran'ın beş can damarı

Analizde, İran'ın dış ticaretinde hayati rol oynayan beş kilit pazara dikkat çekildi: Çin, Rusya, Türkiye, Irak ve BAE. Bu pazarlardan yıllık on milyarlarca dolarlık ticaret akışının gerçekleştiği vurgulandı.

Buna ek olarak, ABD'nin denizdeki askerî varlığının da İran'a yönelik baskı oluşturduğu, petrol ihracatına kısıtlamalar getirdiği ve ithalat-ihracat faaliyetlerini karmaşıklaştırdığı ifade edildi.

"Fark yok, etki sınırlı"

Ekonomi gözlemcileri, ABD yaptırımlarının öngörülebilir etkileri olsa da İran'ı çökertmeyeceği ve Tahran'ı teslim almayacağı görüşünde. Uzmanlara göre Tahran, özellikle Çin ile ticaret yoluyla yaptırımları delme yollarına sahip.

Mevcut aşamada ABD, askerî savaşta hedeflerine ulaşamadığı için siyasi kazanç elde etmek amacıyla ekonomik baskıya yöneliyor. Buna karşılık Tahran ise taviz vermeden bu ekonomik savaşın sonuçlarını yönetmeye odaklanıyor.

Ekonomi araştırmacıları, İran ekonomisinin yaptırımlara dayanma kapasitesine sahip olduğunu ve on yıllardır süren ekonomik baskılara alıştığını vurguluyor.

ABD hesap hatası yaptı

ABD uzmanı Sameh el-Hadi, yaptırımların etkinliğinin büyük ölçüde uluslararası işbirliğine bağlı olduğunu ancak bunun şu anda mevcut olmadığını belirtti. Özellikle İran ile ekonomik ve ticari çıkarları olan büyük güçlerin bu işbirliğine yanaşmadığını ifade etti.

El-Hadi, Trump yönetiminin İran'a karşı savaş başlamadan önce doğru hesaplamalar yapmadığını ve geniş bir müttefik ağı kuramadığını söyledi. Bu nedenle Washington'un şimdi yaptırımları genişletmeye çalıştığını kaydetti.

Hindistan, Pakistan, Çin ve Rusya faktörü

El-Hadi, Hindistan, Pakistan, Çin ve Rusya'nın Tahran ile kurduğu çıkarların, bu ülkelerin ABD yaptırımlarına tam olarak katılmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Ayrıca Washington'un, Çin Devlet Başkanı'na Eylül ayında ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde Pekin ile ekonomik ilişkileri tırmandıracak bir konumda olmadığı, özellikle Kanada ve Meksika ile devam eden ticari gerilimler göz önüne alındığında bunun daha da zorlaştığı belirtildi.