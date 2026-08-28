İran-ABD geriliminde Pakistan arabuluculuğu: Üç senaryo ve Hürmüz faktörü

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pakistan Ordusu Komutanı General Asım Munir'in altı ay içinde dördüncü kez Tahran'ı ziyaret etmesi, İran ve ABD arasındaki gerilimin geldiği hassas noktayı gözler önüne seriyor. Bu ziyaret, Washington'un İran'a yönelik yeni ekonomik baskı dalgasını başlattığı bir döneme denk gelirken, Pakistan'ın bölgesel bir krizin önlenmesi için diplomasi kanallarını açık tutma çabası olarak yorumlanıyor.

Mehr Haber Ajansı'nda yayımlanan analizde, Pakistan'ın arabuluculuk girişimlerinin ardındaki dinamikler, üç olası senaryo ve Hürmüz Boğazı'nın stratejik rolü mercek altına alındı.

Pakistan'ın stratejik konumu

Analize göre Pakistan, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapabilecek eşsiz bir konuma sahip. Ülke, İran ile ortak sınırı ve tarihsel bağları olan, aynı zamanda Körfez ülkeleriyle güvenlik ilişkilerini geliştiren ve Washington ile bağlarını koruyan ender devletlerden biri. Bu konum, Islamabad'ı mesaj taşıyıcı ve kolaylaştırıcı rolü için uygun hale getiriyor.

Ziyaretin zamanlaması ve 'Economic D-Day' bağlantısı

Ziyaretin en dikkat çekici yanlarından biri, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in "Economic D-Day" olarak adlandırdığı yeni yaptırım aşamasının başlangıcıyla eş zamanlı olması. Munir'in Tahran'a gelmeden önce Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığının bildirilmesi, ziyaretin ABD'nin ekonomik baskı hamlesiyle doğrudan bağlantılı olabileceği spekülasyonlarını güçlendiriyor.

İran-ABD arasındaki çıkmaz

Analiz, İran ve ABD arasındaki temel çıkmazı şöyle özetliyor: Washington, baskıyı müzakerenin ön koşulu olarak görürken, Tahran baskı altında müzakere etmeyi reddediyor. Bu karşılıklı pozisyon, diplomasiyi neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Bu noktada Pakistan'ın rolü, iki taraf arasında bir orta yol bulmaya çalışmak. Bu orta yol, kapsamlı bir anlaşma değil; belki de gerilimi azaltacak ve güven inşa edecek küçük, karşılıklı adımlar dizisi olabilir.

Hürmüz Boğazı denklemi

Hürmüz Boğazı, krizin kilit noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İran, petrol ihracatı kısıtlanırken bölgedeki diğer ülkelerin enerji ihracatının devam etmesine sıcak bakmıyor. Ancak boğazda büyük bir aksama yaratmak, İran'ın bölgesel ve uluslararası maliyetlerini de artırabilir.

Bu durum, Hürmüz'ü hem bir baskı aracı hem de potansiyel bir müzakere zemini haline getiriyor. Analiz, tarafların boğazda gerilimi azaltmaya yönelik sınırlı bir anlaşmaya varmasının, daha geniş bir diyaloğa giden ilk adım olabileceğini belirtiyor.

Üç olası senaryo

Analiz, önümüzdeki dönem için üç senaryo öngörüyor:

Diplomasiye kademeli dönüş: Baskıların hafiflediği, tarafların dolaylı kanallar aracılığıyla önce sınırlı, ardından daha geniş konularda görüşmeye başladığı senaryo. Baskının sürmesi ve müzakere kanallarının açık tutulması: ABD baskıya devam ederken, Pakistan ve diğer bölgesel aktörlerin iletişim hatlarını açık tuttuğu, doğrudan çatışmanın önlendiği senaryo. Arabuluculuğun başarısızlığı ve tırmanış: Tehditlerin, ekonomik baskıların ve iletişim kanallarının zayıflamasının bölgesel bir krize yol açtığı senaryo.

Pakistan'ın hesapları

Pakistan'ın arabuluculuk çabaları, iki temel kaygıdan besleniyor:

Bölgesel istikrar: İran-ABD geriliminin tırmanması, Pakistan'ın batı sınırlarında yeni bir kriz cephesi oluşturabilir ve ülkenin halihazırdaki güvenlik zorluklarına bir yenisini ekleyebilir.

Jeopolitik ağırlık: Islamabad, başarılı bir arabuluculukla bölgesel denklemdeki ağırlığını artırmayı ve geleneksel Güney Asya odaklı politikasının ötesine geçmeyi hedefliyor.

Sonuç: Son şans mı?

Makale, dördüncü ziyareti "arabuluculuk yolunun son virajı" olarak nitelendiriyor. Pakistan'ın tek başına İran ve ABD arasındaki anlaşmazlığı çözme veya ABD'nin herhangi bir olası anlaşmaya bağlılığını garanti etme gücü yok. Ancak, doğrudan diplomasi kanallarının kapalı olduğu bir ortamda iletişim hatlarını açık tutmak gibi hayati bir rol oynayabilir.

Analizin sonuç bölümünde, bu arabuluculuğun kaderinin Tahran ve Washington'daki hesaplamalara bağlı olduğu vurgulanıyor. Taraflar çatışmanın maliyetinin müzakere etmekten daha yüksek olduğu sonucuna varırsa, Pakistan'ın ilettiği mesajlar yeni bir açılımın zeminini hazırlayabilir. Ancak baskı, tehdit ve güvensizlik siyasi hesaplamalara üstün gelirse, tekrarlanan arabuluculuk ziyaretleri bile krizin gidişatını değiştiremeyecek.