ABD medyası: Trump'ın popülaritesi 47 eyalette negatife düştü

luslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran ile savaşının devam ettiği bir dönemde iç cephede ciddi bir popülarite kriziyle karşı karşıya. Amerikan medya kuruluşu MSNBC'nin (eski adıyla MS NBC) raporuna göre, Trump'ın net popülarite puanı, kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde 50 eyaletten 47'sinde negatif seviyelere geriledi.

Mehr Haber Ajansı'nın aktardığı haberde, Trump'ın net popülaritesinin bu yıl Senato yarışlarının kıran kırana geçtiği tüm eyaletlerde de negatif olduğu vurgulandı.

Savaşa destek eriyor

Öte yandan, Reuters ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir anket, Amerikalıların İran ile devam eden savaşa desteğinin çatışmanın başından bu yana en düşük seviyesine indiğini ortaya koydu. Ankete göre, savaşı destekleyenlerin oranı yüzde 31'e gerilerken, bu rakam mart ayında yüzde 37, ay başında ise yüzde 34 olarak kaydedilmişti.

Düşüşün temel nedeninin Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki erime olduğu belirtildi. Trump'ın kendi tabanında savaşa destek yüzde 77'den yüzde 69'a düştü.

83 yüzde savaşın uzayacağını düşünüyor

Aynı ankette, Amerikalıların yüzde 83'ünün savaşın uzun süre devam edeceğine inandığı ve bu durumun Başkan Trump'ı endişelendirdiği ifade edildi. Habere göre Trump, savaşın kamuoyu imajında yarattığı olumsuz etkiden ve seçmen nezdinde oluşturduğu hasardan çekiniyor.