Lavrov'dan ABD ile 'gizli temas' açıklaması: ‘İstihbarat servisleri sessizlik içinde çalışır’

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus medyasına yaptığı açıklamada, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyaretiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Lavrov, ABD ve Rus servisleri arasındaki diyaloğa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ben o görüşmelerde yer almadım. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de istihbarat servislerinin kendi aralarında temas kurmasını sağlayan belirli kurallar mevcut. Bunda sıra dışı hiçbir şey yok. Bu tür çalışmaların sessizlik içinde yürütülmesinde de şaşılacak bir durum bulunmuyor.”

CIA Direktörü John Ratcliffe, 25 Ağustos'ta Moskova'ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ziyaretin doğrudan iki ülkenin istihbarat servisleri arasındaki temaslar kapsamında yapıldığını doğruladı.

Ratcliffe'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Peskov, buna karşın yapılan temaslar ve görüşmelerin detayları hakkında Putin'e bilgi sunulduğunu aktardı. Kremlin Sözcüsü, bu ziyaretin derin krizden çıkış sürecine nasıl yansıyacağına dair şimdiden bir yorum yapmanın "erken" olduğunu vurguladı.