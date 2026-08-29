Hürmüz Boğazı’nda Sevkiyat İddialarına Eleştiri: Mayın Temizliği Sahadaki Raporlarla Çelişiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Axios gibi bazı Batı merkezli yayın organlarında, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki uluslararası deniz yollarını mayınlardan arındırdığı ve petrol akışının savaş öncesi seviyelerin yarısına ulaştığı iddiaları yer buldu. Ancak sahadan gelen çelişkili bilgiler, bu anlatının erken ve tek taraflı bir tablo sunduğunu gösteriyor.

Başta Tahran yönetimi olmak üzere bölge kaynakları ve yerel denizcilik otoriteleri, söz konusu mayın temizleme operasyonunu doğrulayan herhangi bir resmi açıklama veya kanıt paylaşmış değil. Aksine İran kanadından gelen haberler, boğaz ve çevresindeki güvenlik risklerinin, mayın tehditlerinin ve askeri teyakkuzun en üst düzeyde devam ettiğini vurguluyor.

Bölgesel aktörler tarafından teyit edilmeyen bu tür “güzergâh açıldı” yönündeki haberlerin, gerçek operasyonel güvenliği yansıtmaktan ziyade küresel piyasalardaki arz paniğini yatıştırma ve sigorta maliyetlerini düşürme amacı taşıyan stratejik algı yönetimi olabileceği belirtiliyor. Gerçekte ise bölgeden geçen bağımsız tanker trafiği hâlâ yüksek risk taşımaya devam ediyor; denizcilik sigortacılarının ve yerel otoritelerin onaylamadığı bir tabloda sadece tek taraflı askeri açıklamalara dayanarak boğazın güvenli olduğunu ilan etmek, sahadaki fiili durumla bağdaşmıyor.