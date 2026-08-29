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ABD Ordusunda Güven Krizi: Gizli Askeri Bilgileri Bahis İçin Kullanan Asker Hakkında İddianame

29 Ağustos 2026 - 16:36
News ID: 1858689
ABD Ordusunda Güven Krizi: Gizli Askeri Bilgileri Bahis İçin Kullanan Asker Hakkında İddianame

ABD makamları, görevini kötüye kullanarak gizli askeri verilere erişen ve bu bilgileri yasa dışı bahis piyasalarında avantaj sağlamak amacıyla kullanarak 1 milyon doların üzerinde haksız kazanç elde eden bir asker hakkında yasal süreç başlatıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Pentagon ve adli makamlar, ordu içerisindeki bir güvenlik ihlali skandalıyla sarsıldı. Hazırlanan iddianamede, ismi açıklanmayan bir askerin, erişim yetkisi olan gizli askeri bilgileri kişisel finansal çıkarları doğrultusunda manipüle ettiği öne sürülüyor. Söz konusu şahsın, operasyonel veriler ve devlet sırrı niteliğindeki bilgileri kullanarak bahis oyunlarında “içeriden bilgi” avantajı sağladığı ve bu yöntemle 1 milyon doları aşan bir meblağ elde ettiği belirtiliyor.

Bu olay, askeri istihbarat ve veri güvenliği konusunda ciddi bir zafiyeti gözler önüne seriyor. Soruşturma kapsamında, askerin bu verilere nasıl bu kadar kolay erişebildiği ve denetim mekanizmalarının bu durumu nasıl gözden kaçırdığı sorgulanıyor. Bahis piyasalarında elde edilen kazancın büyüklüğü, olayın münferit bir hatadan öte, sistematik bir istismar girişimine işaret edebileceği şüphesini doğuruyor.

İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte, söz konusu asker hakkında ağır disiplin cezaları ve uzun süreli hapis cezası istemiyle dava açılması bekleniyor. ABD ordusu, bu tür olayların kurumun itibarını ve ulusal güvenlik stratejilerini zedelediğini kabul ederken, benzer durumların tekrarını önlemek adına mevcut güvenlik protokollerinin yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

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