Trump'tan yeni emperyalist hamle: Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Bu adım, ABD ile Kanada arasındaki ticaret müzakerelerinin geçen hafta sonu tıkanması ve ABD'nin 20 milyar dolarlık Kanada malına yüzde 50 oranında yeni gümrük vergileri uygulamasının ardından geldi. Kanada ise gelecek ay bu adımlara misilleme tarifeleriyle karşılık vereceğini bildirdi.

Trump, iki ülke sınırında yer alan beş Büyük Gölden biri olan gölün adını değiştirme tehditlerini ticaret anlaşmazlığı sırasında sosyal medyada defalarca dile getirdi.

Perşembe günü yaptığı açıklamada Trump, bu kararın resmi ve derhal geçerli olduğunu, yönetiminin gerekli tüm belge ve evrakları sunduğunu belirtti.

Kararname metnine göre, ABD Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'nde ad değişikliğinin güncellenmesi için ABD İçişleri Bakanlığına 30 gün süre veriliyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ontario Gölü adının 400 yıldan daha uzun bir geçmişe dayandığını vurgulayarak, bu ismin Kanada Konfederasyonu'nun kuruluşundan ve ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nden öncesine dayandığını hatırlattı. Carney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika'nın değiştiğini biliyoruz. Ticaret ilişkileri, dış politikaları, ulusal anıtları ve hidronimleri değişiyor. Ancak Kanadalılar bir şeylerin kendi adıyla anılması gerektiğini iyi bilir. Bu gölün adı bugün ve sonsuza kadar Ontario Gölüdür" ifadelerini kullandı.

Trump 2025 yılında göreve başladığında benzer bir kararla Meksika Körfezinin adını "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti. Meksika, uluslararası bir su kütlesinin adının tek bir ülke tarafından değiştirilemeyeceğini belirterek kararı reddetmişti.

Bu durum ayrıca teknoloji devi Google ile Meksika arasında hukuki bir anlaşmazlığa yol açtı. Google Haritalar uygulamasında ABD'deki kullanıcılar "Amerika Körfezi" adını görürken, Meksika'dakiler "Meksika Körfezi", diğer ülkelerdeki kullanıcılar ise "Meksika Körfezi (Amerika Körfezi)" ifadesini görüyor.

Beyaz Saray o dönemde Associated Press muhabirlerinin başkanlık etkinliklerine katılımını, ajansın haberlerinde "Amerika Körfezi" ismini kullanmayı reddetmesi nedeniyle engellemişti. AP'nin bu adıma karşı Trump yönetimine açtığı dava halen devam ediyor.

Uluslararası suların adlandırılmasını belirleyen uluslararası bir otorite bulunmuyor. ABD Başkanının kendi ülkesinin resmi coğrafi tanımlamaları üzerinde geniş yetkileri olsa da diğer ülkeler bu kararları uygulamak zorunda değil.

Kanada başka ülkeler tarafından yapılan isim değişikliklerini tanımak zorunda değil; nitekim Kanadalı yetkililer bu adımı reddetti.

Ontario Eyalet Başbakanı Doug Ford, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kanadalılar ve dünyanın geri kalanı için burası Ontario Gölüdür. Şimdi ve sonsuza kadar" dedi.

Nova Scotia Eyalet Başbakanı Tim Houston ise "Gerçekten saçmalık noktasına geldik. Orası Ontario Gölü dostum" değerlendirmesinde bulundu.

Kanada Sanayi Bakanı Melanie Joly da Salı günü yaptığı açıklamada, "Biz orayı her zaman Ontario Gölü olarak anacağız" ifadesini kullandı.

Büyük Göllerden dördünün (Ontario, Huron, Michigan ve Erie) isimleri yerli dillerinden geliyor. Superior Gölü ise Fransızca kökenli bir kelimeden türetildi. Büyük Göllerin en küçüğü olan Ontario Gölü, Kanada'nın Ontario eyaleti ile ABD'nin New York eyaleti arasında sınır oluşturuyor.

Oval Ofis'te kararı imzalarken açıklama yapan Trump, bu kararın Kanada'ya doğrudan bir mesaj olmadığını iddia etse de kuzey komşularının ticarette uzun süredir ABD'yi sömürdüğünü savundu.

Gölün adını değiştirmeyi uzun süredir düşündüğünü söyleyen Trump, "Şimdi bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Artık tek ihtiyacımız olan bir okyanus. Belki de Atlas veya Büyük Okyanus'un adını değiştirmemiz gerekecek. Belki ikisini birden değiştiririz" dedi.

İsim değişikliği kararı, ABD-Kanada ilişkilerinin son yılların en düşük seviyesine gerilediği ve taraflar arasında sert açıklamaların yapıldığı bir dönemde geldi.

Buna karşın Perşembe günü müzakere masasına dönülebileceğine dair işaretler görüldü. Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Dominic LeBlanc, X platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin Fransızca etiketleme şartlarına ilişkin bazı taleplerini geri çektiğini ve Fransız dili ile Kanada kültürünü teşvik eden adımların gelecekteki ticaret önlemlerine konu olmayacağını teyit ettiğini bildirdi. LeBlanc, "İki tarafın da çıkarına olan ve Kanada egemenliğine saygı duyan bir anlaşma zeminini oluşturacak yapıcı açıklamaları bekliyoruz" dedi.

Geçen hafta cuma gecesi yürütülen ticaret görüşmeleri, tarafların birbirini son dakika değişiklikleri talep etmekle suçlaması üzerine kesilmişti.

Büyük Göllerden dördüne sınırı olan Michigan eyaletinin Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Debbie Dingell, Trump'ın kararını aptalca olarak nitelendirerek kararı hükümsüz kılacak bir yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Dingell, "Büyük Göller, Amerikalıların ve Kanadalıların nesillerdir birlikte koruduğu ortak bir hazinedir" ifadesini kullandı.

Diğer Demokrat Kongre üyeleri de kararı sosyal medyada eleştirerek Trump yönetimini ticaret müzakerelerine dönmeye çağırdı. Bazı siyasetçiler ise Trump'ın bu kararını tiye alarak kendi isim değişikliklerini önerdi.

Wisconsin Valisi, bir kağıt peçeteye imza attığı videosunu paylaşarak, "Lake Michigan'ın adını Lake Wisconsin olarak değiştirdim. Görüyorsunuz, ben de üzeri yazılı peçeteleri imzalayabiliyorum" dedi.

Gülle sınırı olan tek ABD eyaleti New York'un Valisi Kathy Hochul ise eyaletinin bu gölü "Amerika Gölü" olarak adlandırmayacağını açıkladı.

Buna karşılık ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Ülkemizin sınırlarını oluşturan ve ekonomimizi destekleyen sular, ABD'nin büyüklüğünü yansıtmalıdır" değerlendirmesini yaptı. Burgum, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun haritaları güncelleyeceğini duyurdu.