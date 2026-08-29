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Pekin’in Stratejik Hamlesi: Dev Petrol Rezervleri Çin’i Hürmüz Krizinden Korudu

29 Ağustos 2026 - 16:39
News ID: 1858698
Pekin’in Stratejik Hamlesi: Dev Petrol Rezervleri Çin’i Hürmüz Krizinden Korudu

The Wall Street Journal’ın haberine göre Çin’in yıllar içinde biriktirdiği devasa stratejik petrol rezervleri, ABD ile İran arasındaki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla derinleşen enerji krizinde Pekin’in ithalatı hızla kısmasına imkân tanıdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Küresel enerji jeopolitiği, ABD-İran çatışması ve dünyanın en kritik deniz geçiş yollarından biri olan Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla büyük bir kırılma yaşıyor. Uluslararası enerji piyasalarında arz sıkıntıları ve fiyat dalgalanmaları tırmanırken, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumundaki Çin’in uzun vadeli güvenlik stratejisi bu süreçte belirleyici oldu.

The Wall Street Journal’ın aktardığı analize göre Pekin yönetimi, uzun yıllardır sistematik şekilde inşa ettiği dev yer altı ve ticari petrol stokları sayesinde piyasalardaki ani şoklara karşı güçlü bir tampon oluşturdu. Hürmüz Boğazı’nda trafiğin durma noktasına gelmesi ve deniz ticaretinin kesintiye uğraması üzerine Çin, dış alıma bağımlılığını asgari düzeye indirerek petrol ithalatını süratle azalttı.

Pekin’in bu adımı, bir yandan yerel piyasasını küresel fiyat şoklarından korurken diğer yandan çatışma ortamının yarattığı lojistik belirsizlikleri yönetmesini sağladı. Çin’in rezerv kapasitesine güvenerek attığı bu geri çekilme hamlesi, kriz dönemlerinde fiziksel enerji arz güvenliğinin ulusal savunma stratejileriyle ne kadar iç içe geçtiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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