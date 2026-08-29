The Guardian: İran savaşı ABD'yi mali açıdan zorluyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonun, Amerikan silahlı kuvvetlerinde ciddi bir mali baskıya neden olduğu iddia edildi.

The Guardian’ın Pentagon’a ait iç belgelere dayandırdığı haberine göre, devam eden askeri operasyonlar ve deniz ablukasının maliyeti, ABD Donanması’nın mevcut kaynaklarını tüketme noktasına getirdi. Operasyonlar sırasında mühimmat stoklarının da önemli ölçüde azaldığı belirtildi.

Haberde, Donanma yönetiminin operasyonların finansmanını sürdürebilmek amacıyla maaş ödemeleri için ayrılan bazı kaynakları yeniden yönlendirmek zorunda kaldığı aktarıldı.

ABD Donanması’ndan bir yetkili, durumun işleyişini şu sözlerle anlattı:

“Maaş ödemeleri için ayrılan para, yurtdışı operasyonlarında kullanıldı ve harcanmamış kaynaklarla telafi ediliyor. Maaşlarımızı telafi ediyorlar ki maaş çeklerimizde yeterli para olsun.”

The Guardian’a göre, ABD Donanması için 2026 yılında ayrılan yaklaşık 300 milyar dolarlık bütçe, İran’a yönelik operasyonun maliyetlerini içermiyor.

Buna ek olarak, Beyaz Saray’ın talep ettiği 67 milyar dolarlık acil durum finansman paketinin Kongre’den geçme ihtimalinin düşük olduğu ifade edildi. Bu durumun, operasyonların finansmanına ilişkin baskıyı daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

Mühimmat stokları için kritik uyarı

ABD’nin mühimmat kapasitesine ilişkin endişeler daha önce yayımlanan raporlara da yansıdı.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS) tarafından Nisan ayında yayımlanan bir raporda, ABD cephaneliğindeki azalma nedeniyle gelecekte yaşanabilecek büyük ölçekli çatışmalarda hassas güdümlü füze sıkıntısı yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, mevcut stokların azalmasının ABD’nin uzun süreli ve yüksek yoğunluklu bir çatışmayı sürdürme kapasitesi açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.