Bağdat’tan Yolsuzlukla Mücadelede Yeni Adım: İhbarcılara Ödül Yasası Yürürlüğe Giriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak hükümeti, devlet mekanizmasında uzun süredir kronik bir sorun haline gelen usulsüzlük ve kamu kaynaklarının istismarına karşı yasal denetim ağını genişletiyor. Başbakan Ali Zeydi tarafından verilen resmi talimatla, yolsuzluk eylemlerini ifşa eden ve somut delillerle ihbarda bulunan kişilere maddi ve idari ödüller verilmesini içeren yasa resmen uygulamaya alınıyor.

Düzenleme; kamu ihalelerinden rüşvet çarklarına, haksız kazançtan görevi kötüye kullanmaya kadar uzanan geniş bir yelpazede şeffaflığı artırmayı ve toplumsal katılımı teşvik etmeyi hedefliyor. Karar doğrultusunda, ihbarda bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin gizli tutulması ve can güvenliklerinin yasal güvence altına alınması yönünde koruma mekanizmaları da devreye sokulacak.

Hükümetin bu adımı, devlet hazinesine verilen zararın önüne geçilmesi ve kamuya duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi açısından kritik bir girişim olarak değerlendiriliyor. Yasanın sahada ne ölçüde etkin uygulanacağı ve bürokratik engelleri nasıl aşacağı ise önümüzdeki süreçte atılacak icraat adımlarıyla netleşecek.