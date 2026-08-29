ABD-İran geriliminde 6'ncı ay: Askeri saldırganlık bitti, ekonomik savaş başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran ile altı aydır süren askeri gerilimin ardından Washington’un Tahran karşısında büyük bir zafer kazandığını öne sürdü.

Trump, barış görüşmelerine dönüş için herhangi bir zaman takvimi bulunmadığını belirterek, sürecin ne kadar sürerse sürsün devam edeceğini iddia etti.

Ancak Trump'ın bu açıklamaları, ABD Donanması’nın Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi sevk etme hazırlığıyla aynı günlere denk geldi. USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin, bölgede görev yapan USS George Washington’ın yerini almak üzere en az yedi aylık bir görev süresiyle konuşlandırılacağı Pentagon kaynaklarınca aktarıldı.

Savunma analistleri, bu hareketin barış sinyallerinden çok caydırıcılığı artırma amacı taşıdığını ve Trump’ın söylemi ile saha gerçekleri arasında belirgin bir fark olduğunu vurguluyor.

Hürmüz’de diplomasi tıkandı, Tahran’dan net yalanlama

Diplomatik cephede ise İran kaynakları, Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güvenliğine ilişkin Umman arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını açıkladı. Tahran yönetimi, bölgesel güvenlik konusundaki kırmızı çizgilerinde ısrarcı görünüyor.

Öte yandan İran Savunma Konseyi yetkililerinden Muhsen Rızai, Lübnan merkezli El-Menar televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın en küçük oğlu Barron Trump’a yönelik suikast planlandığına dair iddiaları kesin bir dille yalanladı. Rızai, bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve psikolojik harp ürünü olduğunu söyledi. ABD Gizli Servisi ise İran devlet televizyonunda yayımlanan ve Barron Trump’ı hedef alan videolardan haberdar olduklarını açıklamıştı.

Trump’tan ekonomi ve sosyal medya çıkışları

Trump, El Cezire kanalına verdiği demeçte İran ekonomisinin çöküşün eşiğinde olduğunu ve hiperenflasyonla boğuştuğunu iddia etti. Ancak bağımsız ekonomistler, ABD yaptırımlarının Tahran üzerinde baskı yarattığını kabul etmekle birlikte, "çöküş" söyleminin gerçekçi olmadığını ve abartılı bulunduğunu belirtiyor.

Hürmüz Boğazı’nda bir tankerin vurulması sonrasında deniz ticaretinde aksamalar yaşanırken, küresel petrol piyasalarında fiyat düşüşü gözlendi. Bölge uzmanları, bu tür saldırıların sorumlusuna dair net bir delil bulunmadığına dikkat çekiyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da İran’a ilişkin sert ifadeler kullandı. Fox News muhabiri Jonathan Hunt’ı "hatalı haber yapmakla" suçlayan Trump, kendisinin İran ile görüşmek istemediğini, aksine Tahran’ın anlaşmaya varmak için "yalvardığını" öne sürdü. Bir diğer paylaşımında ise "İran çökmekte olan bir ülkedir" ifadesine yer verdi. Beyaz Saray muhabirleri, bu söylemlerin önceki açıklamalarla tutarlılık göstermediğini ve müzakerelerin önünü açmadığını kaydediyor.

Analiz: Söz ile saha arasındaki uçurum

Trump’ın "zafer" iddiasına karşın, ABD’nin bölgeye ek askeri yığınak yapması, Washington’un Tahran’a yönelik politikasında istikrarsız bir çizgi izlediği eleştirilerini güçlendiriyor. İran’ın diplomatik kanalları tamamen kapatmaması, ancak Hürmüz görüşmelerinde uzlaşı sağlanamaması, taraflar arasındaki güven bunalımının sürdüğünü ortaya koyuyor. Suikast iddialarının yalanlanması ve Trump’ın sosyal medyadaki çıkışları ise iki ülke arasındaki iletişim kanallarının ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösteriyor.