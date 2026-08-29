Hürmüz Boğazı’ndaki Baskı Karşısında Yeni Senaryo: İran Hizbullah Kartını Açabilir

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı hattında tırmanan askeri ve lojistik gerilim, bölgesel güvenlik dinamiklerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. İsrailli araştırmacı Eyal Ofer’in paylaştığı değerlendirmelere göre, boğaz çevresinde operasyonel ve siyasi açıdan baskı altına giren İran, bu denklemi bozmak adına vekil güçleri üzerinden yeni hamleler yapma hazırlığında olabilir.

Ofer, Tahran’ın mevcut kuşatılmışlık hissini aşmak ve dikkatleri Hürmüz hattından başka noktalara çekmek için Lübnan Hizbullahı’nı devreye sokma ihtimalinin giderek yükseldiğini ifade etti. Bu yaklaşım, bölgede zaten kırılgan olan güvenlik dengelerini daha da geniş bir coğrafyaya yayabilecek ve yeni bir çatışma dalgası başlatabilecek potansiyele sahip.

Analizler, böylesi bir adımın yalnızca İsrail-Lübnan sınırındaki tansiyonu yükseltmekle kalmayıp, Doğu Akdeniz ve Körfez güvenliğini birbirine bağlayan çok katmanlı bir istikrarsızlık sarmalına yol açabileceğini gösteriyor. Hürmüz’deki güç mücadelesinin karadaki askeri yansımaları, sahadaki aktörlerin atacağı karşı adımlarla şekillenecek.