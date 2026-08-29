Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da lojistik merkezler ve limanlar vuruldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gece gerçekleştirilen hava saldırılarında Ukrayna ordusunun ikmal hatları ve askeri depolama tesislerinin hedef alındığı belirtildi.

Açıklamaya göre, insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen operasyonlarda öne çıkan hedefler şunlar oldu:

Kiev Bölgesi: Uzun menzilli Flamingo seyir füzelerinin nihai ürünlerinin ve füze hızlandırıcı yakıtlarının depolandığı belirtilen Stellar Jet şirketine ait ambar kompleksi vuruldu.

Odessa Limanı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin lojistik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılan ve askeri teçhizat barındıran altı ayrı depo hedef alındı.

Savunma Bakanlığı, saldırıların belirlenen tüm hedeflere başarıyla ulaştığını aktardı.