Askeri Hedefler Karşılıksız Kaldı: Trump Yönetimi Ekonomik Savaşa Yönelirken Gerilim Tırmanıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Altı aydır aralıksız devam eden askeri operasyonlar, Washington’ın sahadaki hedeflerini gerçekleştirmesine yetmedi. Tahran’daki siyasi yapıyı sarsmayı ve rejimi çöküşe sürüklemeyi amaçlayan askeri adımların beklenen sonucu vermemesi üzerine, Donald Trump yönetimi rota kırarak baskıyı derinleştiren kapsamlı bir ekonomik abluka hamlesini devreye soktu.

Askeri taarruzların yerini finansal ve ticari kanalları hedef alan yaptırım dalgalarına bırakması, krizin sona ermesinden ziyade farklı ve daha yıpratıcı bir faza evrildiğine işaret ediyor. Doğrudan ekonomik savaşı derinleştiren bu hamleler, Tahran’ın dış ticaret ve finansal erişimini bütünüyle felç etmeyi hedeflerken, bölgedeki stratejik dengeleri daha da kırılgan bir zemine itiyor.

Diplomatik kanalların tıkandığı ve askeri caydırıcılığın somut siyasi bir zafere dönüşmediği bu denklemde, ekonomik baskıların İran kanadında yeni karşı misillemeleri tetikleyebileceği ve çatışmanın bölgesel çapta yeniden tırmanabileceği yönündeki kaygılar giderek güçleniyor.