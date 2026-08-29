Hukuk Devleti Koalisyonu’ndan Curf El-Nasr Uyarısı: Güvensizlik Ortamına İzin Verilmeyecek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Irak’ın güvenlik mimarisinde kritik bir konuma sahip olan Babil vilayetine bağlı Curf el-Nasr bölgesi, terör örgütü IŞİD’den arındırılmasının ardından yeniden siyasi ve askeri tartışmaların merkezine oturdu. Bölgenin eski unsurlara ve terörle bağlantılı yapılara yeniden açılması iddiaları üzerine Hukuk Devleti Koalisyonu’ndan net bir çıkış geldi.

Koalisyon üyesi İbrahim el-Sakini, yaptığı değerlendirmede Curf el-Nasr’ın terörden kurtarılması sürecinde verilen ağır bedellere dikkat çekti. Bölgenin yeniden terör gruplarının hareket alanına dönüştürülmesine ve bu yolla ülkenin orta ile güney kesimlerinin güvenliğinin tehlikeye atılmasına asla izin vermeyeceklerini vurguladı.

Sakini, bölgenin güvenliğini zaafa uğratacak her türlü siyasi ve lojistik girişimin karşısında duracaklarını belirterek, sahadaki askeri kazanımların korunmasının Irak’ın genel istikrarı için vazgeçilmez bir öncelik olduğunu ifade etti.