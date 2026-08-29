İran: Lübnan'ın güvenliği, tüm Batı Asya'nın güvenliğinin bir parçasıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Tuğgeneral Muhsin Rezayi, El-Menar televizyonuna verdiği röportajda, Lübnan'ın güvenliğinin Batı Asya'nın tamamının istikrarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Rezayi, Lübnan, Gazze ve Suriye'deki çatışmalara bir an önce son verilmesi gerektiğini ifade etti. Tahran yönetiminin, bölgedeki herhangi bir noktada devam eden gerilimin tüm ülkeleri siyasi, ekonomik ve güvenlik açısından olumsuz etkilediğine inandığını belirtti.

Rezayi, Lübnan halkının tüm kesimlerine selam göndererek, Lübnan ve Hizbullah şehitlerini andı. Lübnan halkının İsrail karşısındaki birliğini öven Rezayi, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım’ı mevcut koşullarda direnişi yönettiği için, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri’yi de ülkesinin siyasi arenasındaki rolü nedeniyle takdir ettiğini dile getirdi.

ABD ile mutabakatın şartları

Rezayi, ABD ile varılacak olası bir mutabakatın en önemli şartının, Batı Asya’daki savaşların, özellikle Lübnan'daki çatışmaların durdurulması olduğunu açıkladı. Bu şartlar arasında İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından çekilmesi, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına son verilmesi de yer alıyor.

“Beyrut ve güney banliyöleri kırmızı çizgimiz”

İsrail'in Beyrut'un güney banliyölerine ya da doğrudan Beyrut'a ilerleyemeyeceğini savunan Rezayi, söz konusu bölgelerin İran için “kırmızı çizgi” olduğunu ve Tahran’ın buradaki gelişmeleri en üst düzeyde ciddiyetle takip ettiğini söyledi. Rezayi, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından geri çekilmek zorunda kalacağını belirterek, “Lübnan toprakları işgal edilemez ve ele geçirilemez. Bu ülkenin tamamen kontrol altına alınması ve direniş güçlerinin kuşatılması mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Rezayi, Lübnan’daki durumu Gazze ile kıyaslayarak, İsrail’in Gazze’yi kuşatmasına rağmen hedeflerine kesin olarak ulaşamadığını hatırlattı.

Suriye'nin Lübnan'a müdahil olması beklenmiyor

Suriye'deki gelişmelere de değinen Rezayi, Şam yönetiminin Lübnan'daki savaşa dâhil olma ihtimalinin zayıf olduğunu kaydetti. Suriye hükümetinin birçok iç sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Rezayi, İsrail'in Şam ve çevresine yönelik kesintisiz saldırılarının böyle bir denklemin oluşma ihtimalini daha da zayıflattığını ve Suriye yönetiminin İsrail’in tüm anlaşmaları ihlal ettiği sonucuna vardığını aktardı.

“Hizbullah'ın askeri yapısına müdahil değiliz”

Rezayi, İran'ın Hizbullah’ın askeri yapısının ayrıntılarına ve sahadaki kararlarına herhangi bir müdahalesinin bulunmadığını vurguladı. Hizbullah’ın, özellikle iki yeni nesil genç komutanın ortaya çıkmasıyla birlikte, işlerini yönetebilecek yetkin askeri kadrolara sahip olduğunu ifade etti.

“Savaş aramıyoruz ama gelecek savaş farklı olacak”

İran’ın savaş arayışında olmadığını ancak çatışmaların yeniden başlaması halinde yeni bir aşamaya hazır olduğunu belirten Rezayi, olası gelecek savaşın öncekilerden tamamen farklı olacağı uyarısında bulundu. İran’ın geçmiş savaşlarda aşamalı bir yaklaşım benimsediğini hatırlatan Rezayi, bazı dönemlerde Basra Körfezi ülkelerindeki ABD üslerini hedef almaktan kaçındıklarını, ancak daha sonra yanıt kapsamını diğer ülkelerdeki ABD merkezlerine genişlettiklerini söyledi. Bu kademeli stratejinin, insani boyutları gözetmek, bölgesel ve küresel desteği artırmak ve meşruiyeti güçlendirmek amacıyla uygulandığını belirtti.

Rezayi, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskılarının, askeri seçeneğin tek başına yeterince etkili olmadığının göstergesi olduğunu savundu. Tahran'ın, ekonomik baskıların artması durumunda karşılık olarak ABD'nin bölgedeki ekonomik çıkarlarını hedef alacağı konusunda uyarıda bulundu.

Tarihsel bağa vurgu

İran ile Lübnan arasındaki ilişkilerin tarihsel ve köklü olduğuna dikkat çeken Rezayi, Cebel-i Amil uleması ile İran arasındaki bağların yüzyıllar öncesine dayandığını söyledi. İran'ın tüm imkânlarıyla Lübnan’a desteğini sürdüreceğini vurguladı. Bölgenin bugün birbirine bağlı bir zincir haline geldiğini ifade eden Rezayi, herhangi bir ülkede güvenliğin bozulmasının yatırım maliyetlerini artırdığını ve diğer ülkelerdeki kalkınma fırsatlarını zayıflattığını sözlerine ekledi.