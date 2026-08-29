Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Geleneksel kamuoyu diplomasisi ve sosyal medya manipülasyonlarının ötesine geçen enformasyon savaşları, doğrudan yapay zekâ modellerini hedef alan yeni bir boyuta evrildi. Ortaya çıkan son bulgular, İsrail yönetiminin Gazze’deki askeri operasyonlar ve insani krizle ilgili uluslararası tepkileri gölgelemek için sofistike bir strateji geliştirdiğini gösteriyor.

Söz konusu strateji kapsamında kurulan sahte araştırma merkezi ve bağımsız görünümlü paravan platformlar, yapay zekâ algoritmalarının veri tabanlarını beslemek üzere özel olarak tasarlanmış tek taraflı içerikler üretiyor. Bu yöntemle, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının başvurduğu büyük dil modelleri ve sohbet botlarının, Gazze krizine dair sorularda İsrail yanlısı tezleri ve hükümetin resmi söylemlerini öncelikli gerçeklik olarak sunması hedefleniyor.

Teknoloji ve kamuoyu uzmanları, bu tür örtülü dijital operasyonların tarafsız bilgi erişimini baltaladığını ve bilgi kirliliğini kurumsal bir düzeye taşıdığını vurguluyor. Yapay zekâ şirketlerinin veri havuzlarına yönelik bu manipülasyon girişimi, dijital etik ve küresel algı yönetiminin geleceği açısından ciddi tartışmalara yol açmış durumda.